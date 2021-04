Inter, in tanti vogliono cantare il nuovo inno: da Povia a Max Pezzali. Il punto della situazione (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Inter al lavoro per il nuovo inno Dopo aver presentato il nuovo logo, l’Inter si prepara a presentare il nuovo inno. In vista di un altro cambiamento, quasi epocale, sono tanti gli artisti che si stanno proponendo per dare voce al canto del popolo nerazzurro. Ecco il punto della situazione fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “In pole ci sarebbe il lavoro di Max Pezzali e del produttore discografico Claudio Cecchetto, peraltro cantato dallo speaker ufficiale del club nerazzurro a San Siro, Mirko Mengozzi (ascolta qui). Ma occhio alla candidatura di Giuseppe Povia, uscito allo scoperto sui social giovedì, con un post in cui fa capire che il suo ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) L’al lavoro per ilDopo aver presentato illogo, l’si prepara a presentare il. In vista di un altro cambiamento, quasi epocale, sonogli artisti che si stanno proponendo per dare voce al canto del popolo nerazzurro. Ecco ilfatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “In pole ci sarebbe il lavoro di Maxe del produttore discografico Claudio Cecchetto, peraltro cantato dallo speaker ufficiale del club nerazzurro a San Siro, Mirko Mengozzi (ascolta qui). Ma occhio alla candidatura di Giuseppe, uscito allo scoperto sui social giovedì, con un post in cui fa capire che il suo ...

