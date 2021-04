Insulti antisemiti in rete: tifoso del Chelsea bandito per 10 anni dallo stadio (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Chelsea ha deciso di interdire un proprio tifoso per dieci anni da Stamford Bridge a causa di alcuni commenti antisemiti postati in rete. Il club ha condotto una propria indagine e ha scelto di adottare una linea molto dura. “Tutti al Chelsea sono orgogliosi di essere parte di un club variegato. I giocatori, lo staff, i tifosi e i visitatori vengono da una serie di contesti diversi, come la comunità ebraica, e vogliamo garantire che ognuno si senti al sicuro, valorizzato e incluso. Non tollereremo nessun comportamento dai sostenitori che minacci quest’obiettivo” si legge nel comunicato diffuso dal Chelsea. “Non può esserci spazio nel nostro gioco né nella società per razzismo, antisemitismo, omofobia, sessismo o qualsiasi altra forma di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilha deciso di interdire un proprioper diecida Stamford Bridge a causa di alcuni commentipostati in. Il club ha condotto una propria indagine e ha scelto di adottare una linea molto dura. “Tutti alsono orgogliosi di essere parte di un club variegato. I giocatori, lo staff, i tifosi e i visitatori vengono da una serie di contesti diversi, come la comunità ebraica, e vogliamo garantire che ognuno si senti al sicuro, valorizzato e incluso. Non tollereremo nessun comportamento dai sostenitori che minacci quest’obiettivo” si legge nel comunicato diffuso dal. “Non può esserci spazio nel nostro gioco né nella società per razzismo,smo, omofobia, sessismo o qualsiasi altra forma di ...

