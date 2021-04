“Insieme”: Scuola e Corte Costituzionale verso il 2 Giugno (Di venerdì 30 aprile 2021) Una serie di incontri tra giudici costituzionali e scuole, dal 3 maggio e fino al 2 Giugno, per sancire il sentimento di appartenenza alla res pubblica, intesa come comunità di donne, uomini e istituzioni impegnati, giorno dopo giorno, a dare attuazione ai valori costituzionali che sono alla radice del nostro “stare Insieme”. “Insieme” è la nuova iniziativa del Ministero dell’Istruzione e della Corte Costituzionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 aprile 2021) Una serie di incontri tra giudici costituzionali e scuole, dal 3 maggio e fino al 2, per sancire il sentimento di appartenenza alla res pubblica, intesa come comunità di donne, uomini e istituzioni impegnati, giorno dopo giorno, a dare attuazione ai valori costituzionali che sono alla radice del nostro “stare”. “” è la nuova iniziativa del Ministero dell’Istruzione e della. L'articolo .

