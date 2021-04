Insediato il Comitato di Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Pisa | Valeria Di Bartolomeo eletta Presidente

(Di venerdì 30 aprile 2021) Si è appenaildididiper il periodo 2021-2024. Nella prima seduta le undici componenti hanno provveduto ad eleggere ilDie le due Vice Presidenti Ivana Cerato e Alessandra Bonini. Ilè composto da 11 donne in rappresentanza delle associazioni di impresa e delle organizzazioni sindacaliprovincia diche nelle scorse settimane hanno provveduto alla loro designazione. La neoDiè nata a Pescara nel 1972 ed è arrivata aper ...

Advertising

NewSicilia : Il direttore generale del Garibaldi: 'Dottore Giuseppe Ettore è un esempio di professionalità' #Newsicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Insediato Comitato

LameziaInforma

Il Direttore dell'intelligence nazionale, Avril Haines, ha ritenuto necessario creare il Centro immediatamente dopo essere statoa gennaio scorso. Testimoniando davanti aldi ...Una in forma bilaterale appenail GNU, un'altra insieme ad alcuni ministri europei, e ... Intanto martedì, il "Militare Congiunto 5+ 5", il meccanismo di contatto tra formazioni ...MESSINA. Si è insediato il nuovo direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina per il triennio 2021/2023. Presidente Angelo Massara, vice presidente Vincenzo Gra ...Il primo ministro libico sarà a Roma (probabilmente dopo il Ramadan) e in quell’occasione l’Italia annuncerà un Business Forum con la Libia ...