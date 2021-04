InfoCamere | ok a bilanci 2020 | risultato netto positivo di 4 | 2 mln

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Via libera dall'assemblea degli azionisti dialo relativo all'esercizioche si è chiuso con un valore della produzione di 105,2 milioni di euro e undi 4,2 milioni di euro, riveniente da poste straordinarie di natura finanziaria e destinato a riserva investimenti straordinari per lo sviluppo di progetti strategici a supporto del Sistema Camerale e delle imprese. La medesima assemblea ha anche preso atto delo consolidato e delo di sostenibilità dell'azienda, anch'essi riferiti all'anno. “La pandemia da Covid-19 -ha detto il presidente di, Lorenzo Tagliavanti- ha acceso i riflettori sulla ...

... in base all'ultimo rapporto trimestrale elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione cone Unioncamere, il 52,6% delle startup innovative presentiin perdita.Italian Business Register (IBR) è una nuova piattaforma lanciata daper consultare direttamente in inglese i dati del Registro delle Imprese iscritte alle ..., elenchi di imprese ed ...Roma, 30 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Via libera dall'assemblea degli azionisti di InfoCamere al bilancio relativo all'esercizio 2020 che si è chiuso con un valore della produzione di 105,2 milioni di ...Si fa sentire la crisi nel tessuto imprenditoriale veneto: Unioncamere registra 5.000 società in meno negli ultimi tredici mesi rispetto allo stesso periodo del 2018/2019 ...