Indiana Jones e il tempio maledetto | i segreti della scena del ponte tra incidenti e controfigure

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 30 aprile 2021) Come fu realizzata la celeberrima sequenza delnel filme il, secondo capitolo del franchise? Come fu realizzata la celeberrima sequenza delnel filme il, secondo capitolo del franchise? Un'ottima domanda, dato che furono necessarie riprese su tre continenti diversi: ilstesso, costruito appositamente per il lungometraggio, si trovava in Sri Lanka, ed è lì che si girò il momento in cuilo taglia; quando i personaggi sono aggrappati al, si tratta di inquadrature girate in teatri di posa a Londra; infine, gli alligatori furono filmati dalla seconda unità ...