India nella morsa del Covid: nuovo record di contagi e morti. Speranza sotto accusa per i voli (Di venerdì 30 aprile 2021) L'India sempre più nella morsa del Covid. E alla prese con la variante Indiana del coronavirus. I 386.452 nuovi casi registrati nell'ultima giornata segnano un nuovo record dall'inizio della pandemia. Quasi 3.500 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Una situazione drammatica. Come ha reso noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi. Che aggiorna a 18.376.524 il totale delle persone contagiati. India, record di contagi. Situazione fuori controllo La situazione è ormai fuori controllo. La polizia ha chiesto alle autorità locali di Nuova Delhi di identificare nuovi siti per cremare le persone decedute per Covid. ActionAid chiede di liberare i vaccini dai brevetti.

