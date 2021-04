India, il balletto della polizia in stile Bollywood per incoraggiare la popolazione a usare la mascherina fa il giro del mondo – Video (Di venerdì 30 aprile 2021) Un anno dopo il Video per incoraggiare a lavare le mani, la polizia dello Stato del Kerala, in India, ha diffuso un nuovo Video che ha già fatto il giro del mondo. Le forze dell’ordine questa volta vanno in scena, con balletto in stile Bollywood, per incoraggiare l’uso della mascherina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Un anno dopo ilpera lavare le mani, ladello Stato del Kerala, in, ha diffuso un nuovoche ha già fatto ildel. Le forze dell’ordine questa volta vanno in scena, conin, perl’uso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

