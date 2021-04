In Veneto 788 casi e 14 decessi. 48mila vaccinazioni in un giorno, Zaia: «Per metà maggio finiamo con gli over 60» (Di venerdì 30 aprile 2021) In Veneto sono 788 i nuovi positivi al Coronavirus conteggiati nelle ultime 24 ore, quindi pari al 2,13% dei 36mila tamponi effettuati. Scende a 21mila il totale dei positivi ad oggi in isolamento così come scende anche se di poco il totale dei ricoverati, 1.473 (-5). Di questi, 1.282 (+7) sono ricoverati nei reparti ordinari, 191 (-12) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 21.892 (-363). Sono 14 i decessi conteggiati da ieri, per un totale di 11.330 vittime dall’inizio dell’emergenza. Veneto e vaccini Come spiegato dal governatore Luca Zaia, la Regione ha effettuato 48.492 vaccini nelle ultime 24 ore. «È sicuramente un primato almeno rapportato alla popolazione. Ho sentito il generale Figliuolo fino a tarda notte, ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 aprile 2021) Insono 788 i nuovi positivi al Coronavirus conteggiati nelle ultime 24 ore, quindi pari al 2,13% dei 36mila tamponi effettuati. Scende a 21mila il totale dei positivi ad oggi in isolamento così come scende anche se di poco il totale dei ricati, 1.473 (-5). Di questi, 1.282 (+7) sono ricati nei reparti ordinari, 191 (-12) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 21.892 (-363). Sono 14 iconteggiati da ieri, per un totale di 11.330 vittime dall’inizio dell’emergenza.e vaccini Come spiegato dal gnatore Luca, la Regione ha effettuato 48.492 vaccini nelle ultime 24 ore. «È sicuramente un primato almeno rapportato alla popolazione. Ho sentito il generale Figliuolo fino a tarda notte, ...

