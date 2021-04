In Puglia presidi e docenti avrebbero “invitato” i genitori a scegliere la DaD: il caso finisce sul tavolo del Ministro Bianchi (Di venerdì 30 aprile 2021) In Puglia, secondo l'ultima ordinanza del presidente Emiliano fino al 15 maggio, le famiglie possono decidere se mandare i figli in presenza o se chiedere la Dad. Non certo una novità: si tratta di un provvedimento presente anche nei mesi scorsi. Ma il caso Puglia sarebbe finito sul tavolo del Ministro Bianchi in virtù di alcuni episodi dubbi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 aprile 2021) In, secondo l'ultima ordinanza del presidente Emiliano fino al 15 maggio, le famiglie possono decidere se mandare i figli in presenza o se chiedere la Dad. Non certo una novità: si tratta di un provvedimento presente anche nei mesi scorsi. Ma ilsarebbe finito suldelin virtù di alcuni episodi dubbi. L'articolo .

Advertising

GiuseppeBrandon : Puglia: alunni 'strigliati' se in presenza, dove i docenti fanno tutto il cotrario di ciò che dice il Miur, i presi… - Borderline_24 : #Scuola in #Puglia, presidi su ordinanza regionale: 'Didattica a scelta fallimento, percentuale bassa di studenti i… - Telebari : Scuola, nelle superiori di Puglia il 6,6% in aula. Associazione presidi: 'Un fallimento' - #Bari #Notizie… - Franciscktrue : RT @QPeriscopica: @repubblica Bocciatura virtuale, perché quando si passa dai sondaggi alla realtà ... “il 90 per cento delle famiglie dei… - QPeriscopica : @repubblica Bocciatura virtuale, perché quando si passa dai sondaggi alla realtà ... “il 90 per cento delle famigli… -