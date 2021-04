«In Italia mezzo milione di vaccinati in un giorno» | l’annuncio di Speranza

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il dato deve essere consolidato. Accelerazione in tutta Europa grazie a rifornimenti più continui da parte delle case farmaceutiche. Ma lo «spread» con la Germania (che ha immunizzato 1di persone in 24 ore) resta alto

Corriere della Sera

Per la prima volta da quando a gennaio è cominciata la campagna anti Covid, l'ha superato la fatidica soglia delmilione di vaccinazioni in un giorno. Lo ha confermato questa mattina il ministro della salute Roberto Speranza con un post su Facebook: "Ieri in...... 2,5 milioni di vaccini (2 milioni di fiale Astrazeneca emilione tra Moderna e Johnson&... che poi è l'e la nostra costituzione". Se i piani procedono come previsto "entro la metà di ...(Teleborsa) - Cambio di passo nella campagna vaccinale. Con 5,5 milioni di dosi già nei frigoriferi; 2,5 milioni di vaccini (2 milioni di fiale Astrazeneca e mezzo milione tra Moderna ...Risale l'indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia che la scorsa settimana era a quota 0,81 e che torna al valore 0,85, uguale a quello della settimana ancora precedente. L'incidenza d ...