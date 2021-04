In India | primo produttore al mondo | mancano i vaccini anti Covid

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il governatore di New Delhi, che insieme a Bangalore e Calcutta soffoca di pandemia, ha chiesto agli abitdi non mettersi in coda per le somministrazioni. 'Non ci sono più dosi, bisogna ...

Il governatore di New Delhi, che insieme a Bangalore e Calcutta soffoca di pandemia, ha chiesto agli abitanti di non mettersi in coda per le somministrazioni. 'Non ci sono più dosi, bisogna ...Dopo il successo delcapitolo, nel 1984 esce in sala INDIANA JONES E IL TEMPIO MALEDETTO , ...un anno prima rispetto al precedente film e vedono lo spericolato archeologo partire per l'...La donna, positiva al Covid, si trova in ospedale. La coppia era partita 15 giorni fa per un'adozione internazionale. La bimba di due anni è ora in hotel col padre ...Partiti 15 giorni fa e bloccati a New Delhi: “Dalle finestre vedo che bruciano i cadaveri per strada, ho paura” ...