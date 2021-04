In Guerra: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di venerdì 30 aprile 2021) In Guerra: trama, cast e streaming del film Questa sera, venerdì 30 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda In Guerra, film drammatico (durata 105 minuti) diretto da Stéphane Brizé con Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, David Rey, Olivier Lemaire. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama La fabbrica Perrin, un’azienda specializzata in apparecchiature automobilistiche dove lavorano 1100 dipendenti che fa parte di un gruppo tedesco, firma un accordo nel quale viene chiesto ai dirigenti e ai lavoratori uno sforzo salariale per salvare l’azienda. Il sacrificio prevede, in cambio, la garanzia dell’occupazione per almeno i successivi 5 anni. Due anni dopo l’azienda annuncia di voler chiudere i battenti. Ma i lavoratori si organizzano, guidati dal portavoce Laurent Amédéo, per ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021) In: trama, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 30 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Indrammatico (durata 105 minuti) diretto da Stéphane Brizé con Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, David Rey, Olivier Lemaire. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama La fabbrica Perrin, un’azienda specializzata in apparecchiature automobilistiche dove lavorano 1100 dipendenti che fa parte di un gruppo tedesco, firma un accordo nel quale viene chiesto ai dirigenti e ai lavoratori uno sforzo salariale per salvare l’azienda. Il sacrificio prevede, in cambio, la garanzia dell’occupazione per almeno i successivi 5 anni. Due anni dopo l’azienda annuncia di voler chiudere i battenti. Ma i lavoratori si organizzano, guidati dal portavoce Laurent Amédéo, per ...

Advertising

alnomepensodopo : @ALEMARCO12 Lo sappiamo, e ?STICAZZI?. Le famiglie non sono tutte Mulino Bianco, la mia è in guerra legale da anni… - nerosolari : RT @armidmar: FANTASTICO, OLTRE AL VACCINO DELLA MORTE GIOCHIAMO ALLA GUERRA ? VIA NATO , VIA TUTTO CIO' CHE E' ---------MORTE PER… - NatyTricolore : RT @armidmar: FANTASTICO, OLTRE AL VACCINO DELLA MORTE GIOCHIAMO ALLA GUERRA ? VIA NATO , VIA TUTTO CIO' CHE E' ---------MORTE PER… - Gabri_Benci : RT @OttobreInfo: Pensate oggi alle 'atrocità cinesi', alle 'atrocità di Assad' etc. Lo stesso copione è applicato dai tempi della Guerra fr… - Albinocontente4 : L'unica cosa che funzionano in Germania sono i supermercati tutto il resto e chiuso stiamo vivendo come se fossimo… -