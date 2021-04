In Guerra: trama e curiosità sul film del 2018 in prima visione Rai 3 (Di venerdì 30 aprile 2021) In Guerra è la pellicola del 2018 che andrà in onda stasera, in prima serata e in prima visione, su Rai Tre. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo film. In Guerra: trama, trailer, cast e curiosità In Guerra (titolo originale En Guerre) è un film francese drammatico del 2018. Ha una durata di 113 minuti. Uscì nelle sale italiane il 15 novembre 2018, con la regia di Stéphane Brizé. In una fabbrica in chiusura, la dirigenza assicura a 1100 operai il posto di lavoro, per poi tirarsi indietro all’ultimo minuto. Gli operai, quindi, decidono di combattere per il loro lavoro. Il film è stato in concorso al Festival di Cannes del ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 30 aprile 2021) Inè la pellicola delche andrà in onda stasera, inserata e in, su Rai Tre. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo. In, trailer, cast eIn(titolo originale En Guerre) è unfrancese drammatico del. Ha una durata di 113 minuti. Uscì nelle sale italiane il 15 novembre, con la regia di Stéphane Brizé. In una fabbrica in chiusura, la dirigenza assicura a 1100 operai il posto di lavoro, per poi tirarsi indietro all’ultimo minuto. Gli operai, quindi, decidono di combattere per il loro lavoro. Ilè stato in concorso al Festival di Cannes del ...

