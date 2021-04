In Francia vaccinazioni aperte a tutti gli adulti dal 15 giugno (Di venerdì 30 aprile 2021) Emmanuel Macron, con un annuncio sulla sua pagina Twitter, ha comunicato che tutte le persone con più di 18 anni, senza distinzioni, potranno farsi vaccinare contro il Covid a partire dal prossimo 15 ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 aprile 2021) Emmanuel Macron, con un annuncio sulla sua pagina Twitter, ha comunicato che tutte le persone con più di 18 anni, senza distinzioni, potranno farsi vaccinare contro il Covid a partire dal prossimo 15 ...

