In Forma con la Star: il full body workout di Anna Lewandowska (Di venerdì 30 aprile 2021) Da campionessa di karate a fitness trainer, Anna Lewandowska, 32 anni, polacca è anche una nutrizionista e si occupa della dieta energizzante di suo marito, Robert Lewandowski, bomber del Bayer Monaco. Per la rubrica «In forma con al Star» ci regala un assaggio del suo allenamento intenso Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 aprile 2021) Da campionessa di karate a fitness trainer, Anna Lewandowska, 32 anni, polacca è anche una nutrizionista e si occupa della dieta energizzante di suo marito, Robert Lewandowski, bomber del Bayer Monaco. Per la rubrica «In forma con al Star» ci regala un assaggio del suo allenamento intenso

Advertising

meb : La #danza è uno dei settori culturali che più ha sofferto la pandemia. Nella #GiornataInternazionaleDellaDanza sost… - Agenzia_Ansa : Nuova stretta di Papa Francesco, che con una Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio proibisce a tutti i dipend… - quinta : RT, pls. sono stato contattato da una persona per un bambino piccolo con una forma di disabilità che richiede l'ut… - papeluccio : @lulucastadiva Si effettivamente bruciati non son buoni, allora o hai esagerato con l'effetto snellente o sei in gran forma! - AScrivia : Gli eventi in oggetto si sono svolti in forma ridotta nel rispetto delle norme anti Covid, ma non è mancato il dove… -