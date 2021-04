“In cucina ho trovato la soluzione”. Rivoluzionaria e ironica, Andrea Delogu è il nuovo volto di Fairy (Di venerdì 30 aprile 2021) “Ho fatto uno spot e mi specchio nella teglia delle lasagne”: con tweet che racchiudono tutta la sua travolgente ironia, Andrea Delogu annuncia a tutti i suoi follower, mamma in primis, l’inizio di una nuova avventura. Dopo radio, libri, tv, cinema, per la prima volta in assoluto presta infatti il suo volto alla pubblicità per la campagna televisiva di Fairy, il detersivo di P&G per lavastoviglie, capace di portare una vera e propria rivoluzione in cucina. E no: non serve Robespierre per lavare la teglia delle lasagne della domenica! Anche se l’energica Andrea Delogu sarebbe capace di vestire anche i panni di un rivoluzionario del 1700 pur di raggiungere il suo obiettivo. “Non ho paura dei cambiamenti – afferma la conduttrice – e sono pronta a rivoluzionare la mia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) “Ho fatto uno spot e mi specchio nella teglia delle lasagne”: con tweet che racchiudono tutta la sua travolgente ironia,annuncia a tutti i suoi follower, mamma in primis, l’inizio di una nuova avventura. Dopo radio, libri, tv, cinema, per la prima volta in assoluto presta infatti il suoalla pubblicità per la campagna televisiva di, il detersivo di P&G per lavastoviglie, capace di portare una vera e propria rivoluzione in. E no: non serve Robespierre per lavare la teglia delle lasagne della domenica! Anche se l’energicasarebbe capace di vestire anche i panni di un rivoluzionario del 1700 pur di raggiungere il suo obiettivo. “Non ho paura dei cambiamenti – afferma la conduttrice – e sono pronta a rivoluzionare la mia ...

