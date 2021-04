In centinaia in fila, sotto la pioggia, per il vaccino anti covid a Milano (Di venerdì 30 aprile 2021) Tutti in coda. Tutti in attesa. Giornata di disagi, quella di giovedì, all'Hangar Bicocca di Milano, una delle strutture meneghine trasformate in hub vaccinale per cercare di dare un'accelerata - che ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 30 aprile 2021) Tutti in coda. Tutti in attesa. Giornata di disagi, quella di giovedì, all'Hangar Bicocca di, una delle strutture meneghine trasformate in hub vaccinale per cercare di dare un'accelerata - che ...

Advertising

giuliabottini : - infoitsalute : In centinaia in fila, sotto la pioggia, per il vaccino anti covid a Milano - AcerboLivio : In centinaia in fila, sotto la pioggia, per il vaccino anti covid a Milano - ildenaro_it : #Vaccini, alla Mostra d'Oltremare #centinaia di #pazienti #fragili, #disabili e #anziani in #fila per #ore. Esplode… - MAXITALY_69 : @Invinctus1 @Corriere E allora perchè scrivere 'si credono sto cavolo'? È ovvio che società capitalizzate in borsa,… -