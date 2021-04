(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Matteo De, presidente Unione nazionale giovani dottoried esperti contabili, ha definito il“unodi grande attualità e che riteniamo”. “Per lungo tempo è stato inteso, infatti, come una procedura obbligatoria per ritardare l’ipotesi fallimentare delle, ma oggi quello che sembrava un percorso lineare si sta rivelando estremamente complicato, anche a causa dell’emergenza provocata dalla pandemia“, ha spiegato Deaprendo il il webinar “Il dottore commercialista consulente per il Tribunale civile e penale”. “Siamo fermamente convinti che ilresta una valida soluzione da intraprendere, perché il fallimento di una ...

Advertising

DividendProfit : Imprese, De Lise (commercialisti): “Il concordato preventivo è uno strumento efficace” - CorriereQ : Imprese, De Lise (commercialisti): “Il concordato preventivo è uno strumento efficace” -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese Lise

ROMA on line

...fallimentare delle, ma oggi quello che sembrava un percorso lineare si sta rivelando estremamente complicato, anche a causa dell'emergenza provocata dalla pandemia ", ha spiegato De...In questo caso - evidenziano Dee Nucera - gli istituti di credito, in associazione con le ... "Pertanto, è verosimile che possano configurarsi: un'intesa restrittiva verticale trache di ...Matteo De Lise, presidente Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, ha definito il concordato preventivo "uno ...NAPOLI – “Il concordato preventivo è uno strumento di grande attualità e che riteniamo efficace. Per lungo tempo è stato inteso, infatti, come una procedura obbligatoria per ritardare l’ipotesi fallim ...