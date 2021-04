Imola ricorda Senna e Ratzenberger | musiche dal vivo e in streaming di Paolo Montevecchi

(Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi alle 13 e sabato alle 14.17Rolande Ayrton, che persero la vita nel corso del GP del 1994. In direttadal sito ufficiale dell'Autodromo 'Enzo e Dino ...

La Gazzetta dello Sport

Oggi alle 13 e sabato alle 14.17Roland Ratzenberger e Ayrton Senna, che persero la vita nel corso del GP del 1994. In diretta streaming dal sito ufficiale dell'Autodromo 'Enzo e Dino Ferrari di' ( QUESTO IL LINK ...E andati incontro a una fine inaccettabile in quel weekend della primavera del 1994 a. Erano ... E, invece, chi c'era sila concitazione intorno alla monoposto di Roland dopo lo schianto, ..."Appena la normativa anti-Covid ha permesso la riapertura dei centri giovanili abbiamo deciso di riaprire Ca’ Vaina che, nel frattempo, è stata oggetto di opere manutentive e di riqualificazione ...Sabato 1° maggio 2021, per ricordare la scomparsa di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, la pista di Imola sarà eccezionalmente aperta al pubblico, dalle ore ...