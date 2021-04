Ilary Blasi zia | la sorella Melory ha partorito | nome particolare per la bimba

(Di venerdì 30 aprile 2021) La cognata di Francesco Totti è diventata mamma per la prima volta: l'annuncio è arrivato via Instagram L'articolo proviene da Gossip e Tv.

La cognata di Francesco Totti è diventata mamma per la prima volta: l'annuncio è arrivato via ...Ai fan della coppia non è sfuggita la gaffe della modella argentina, nell'istante in cui la conduttricele ha chiesto cosa indossava quando lei e il suo amato si sono dati il primo bacio ...Isola dei Famosi: una nomination di massa fa infuriare Tommaso Zorzi. L'opinionista si scaglia contro i naufraghi: "Patetici e banali" ...Fiocco rosa per la famiglia Blasi. Melory, la sorella minore di Ilary, è diventata finalmente mamma. La conduttrice dell’Isola dei Famosi e il marito Francesco Totti sono diventati dunque zii. L’annun ...