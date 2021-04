Il Tre sul palco del Concerto del 1 Maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Il giovanissimo rapper Il Tre avrà l’onore di salire su uno dei palchi più famosi di sempre, quello del Concerto del 1 Maggio, che quest’anno si terrà in streaming causa covid. Chi è Il Tre? Il Tre, nome d’arte di Guido Senia, è un giovanissimo rapper di appena 24 anni vincitore degli: “One Shot Game”. Una delle gare più importanti per la categoria rapper in tutta Italia, a cui in media partecipano circa 400 persone da tutta la nazione. Il Tre ha battuto e vinto il titolo nel 2016 iniziando ad affermarsi nella categoria. In soli due anni nel 2018 esce con il mixtape “Cracovia Vol.2” che supera ogni ragionevole aspettativa di successo finendo tutte le copie in meno di una settimana e raggiungendo 50.000 download e il milione di stream. Il Tre pubblica poi il singolo “Bella guido” sempre nel 2018 ed entra nel top virale di Spotify. In un mondo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Il giovanissimo rapper Il Tre avrà l’onore di salire su uno dei palchi più famosi di sempre, quello deldel 1, che quest’anno si terrà in streaming causa covid. Chi è Il Tre? Il Tre, nome d’arte di Guido Senia, è un giovanissimo rapper di appena 24 anni vincitore degli: “One Shot Game”. Una delle gare più importanti per la categoria rapper in tutta Italia, a cui in media partecipano circa 400 persone da tutta la nazione. Il Tre ha battuto e vinto il titolo nel 2016 iniziando ad affermarsi nella categoria. In soli due anni nel 2018 esce con il mixtape “Cracovia Vol.2” che supera ogni ragionevole aspettativa di successo finendo tutte le copie in meno di una settimana e raggiungendo 50.000 download e il milione di stream. Il Tre pubblica poi il singolo “Bella guido” sempre nel 2018 ed entra nel top virale di Spotify. In un mondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Tre sul Visione riformista e scelta delle priorità Gli ambiti di indagine in questo senso possono essere almeno tre: le scelte di governance, la visione riformista e la scelta delle priorità. Sul primo tema il PNRR di Draghi effettua una scelta ...

Eni torna all'utile e prepara la Borsa per retail e rinnovabili L'utile netto dei primi tre mesi si attesta a 856 milioni , in forte controtendenza rispetto alla ... I conti di Eni al momento non convincono gli investitori: il titolo in apertura di seduta sul Ftse ...

Nascondono cocaina nel cemento in polvere: arrestati tre muratori Siracusa News Pnrr: informativa del Governo alla Conferenza Unificata Presentata in Conferenza Unificata il 28 aprile 2021 l'informativa sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) a cura del Governo. L'informativa è stato il momento conclusivo dopo una serie di ...

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Mosca (+0,08%) (Teleborsa) - L'Indice MICEX tratta con un moderato +0,08%, a quota 3.574,03 in apertura. (Foto: Svetla Bekanova / 123RF) ...

