Il tecnico dell’Atalanta Gasperini riceve il vaccino al CUS di Dalmine

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 aprile 2021) Anche l’allenatore, Gian Piero, giovedì 29 aprile ha ricevuto ilcontro il Covid-19. Alnerazzurro è stata somministrata la dose al CUS di, uno dei point più attivi della Bergamasca in questa campagna vaccinale per combattere la pandemia.all’inizio di aprile, quando si parlava di vaccinazione e di priorità per il mondo del calcio, si era detto in disaccordo: “Noi siamo tutelati abbastanza – aveva risposto in conferenza stampa, il giorno prima di Atalanta-Udinese -, è giusto che prima ilvenga dato a chi è più esposto e alle fasce più deboli. Noi, dall’inizio del lockdown, abbiamo fatto più di 100 tamponi a testa”. Ilpiemontese, 63 anni, al termine della somministrazione ha ...