Il ritorno di Riverdale 5 slitta | debutta Stargirl 2 e cala il sipario su Supergirl | l’estate su The CW

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ildi5 slitterà di un mese, il debutto di2 è finalmente stato annunciato così come il finale di, sono queste le novità lanciate in queste ore dalla rete più amata anche dal pubblico italiano, The CW. Sarà un’estate di serie tv inedite e tutto per via della pandemia che prima ha ritardato le riprese poi ha cancellato alcuni finali delle precedenti stagioni e adesso cambia anche i palinsesti delle reti. Le brutte sorprese però sono dietro l’angolo a cominciare proprio da quello che succederà ad Archie e compagni.5 rimarrà in pausa più a lungo del previsto, mentre la seconda stagione didella DC ha finalmente una data di lancio. Nell’annunciare il suo piano estivo la rete ha rivelato che la quinta stagione di ...

Advertising

RiverdaleIta__ : BAD NEWS?? Il ritorno di Riverdale è stato nuovamente posticipato. La serie infatti tornarà sui nostri schermi, a p… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Riverdale

Everyeye Serie TV

... "Reign", "", "Teen Wolf", "The Vampire Diaries" e "Skam Italia". In attesa deldegli eventi in presenza e di una tanto attesa normalità, che manca ormai da oltre un anno, tutti gli ...Le novità di Netflix che usciranno nel quarto mese del 2021 sono moltissime e se nello scorso abbiamo sbavato per ildi, per questo aprile vi consiglio lo splendido Lady Bird ed il classico L'alba dei morti viventi . Fra le novità occhi puntati sulla serie originale Tenebre e Ossa , con la ...La messa in onda degli episodi della seconda parte di Riverdale è stata posticipata ancora: ecco quando tornerà la serie ...The CW ha appena diffuso il suo palinsesto estivo, e oltre al ritorno di Stargirl e le serie dell'Arrowverse, c'è anche qualche sorpresa.