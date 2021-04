Il ritorno di Motta | «Il mondo è cambiato negli ultimi 3 anni Canto le canzoni che hanno retto il colpo» – L’intervista

(Di venerdì 30 aprile 2021), che tempismo. Pubblicare un album Semplice, nel titolo e nella sostanza, in questo momento di incertezza rischia di essere un atto crudele, per il tormento che potrebbe generare nella sua spietata purezza testuale, vocale e strumentale. Perché Francesco, dopo La fine dei Vent’e Vivere o Morire, entrambi premio Tenco, per treè (quasi) sparito. Ma lui, nel frattempo, ha intrecciato meticolosamente i fili dei nuovi arazzi del suono e delle parole delle 10 tracce che compongono questo nuovo album. Ma nel tempo il fuoco può oscillare, i brani decadere, mentre altri resistono e acquisiscono maggiore forza. E anche lui, come noi, forse è. Un lavoro artigianale che richiede tempo, precisione, dovizia, limature, correzioni, migliorie. A semplificare, «che poi è una ...

...di far pace con le proprie contraddizioni attraverso un processo di semplificazione e di ritorno alle cose semplici IL RACCONTO DEL DISCO "Semplice", come semplice è la vita nella sua essenza. Esce il terzo album solista, Semplice. Protagonista domani al concertone del Primo Maggio a Roma. Motta è tornato con il terzo album: "Semplice" Con due dischi alle spalle, ritorna a far ...