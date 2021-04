Il Recovery Plan italiano oggi a Bruxelles

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il governo Draghi ha approvato la versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sarà inviatoalla Commissione europea, come hanno confermato ieri con soddisfazione da Palazzo Chigi. Entro l’estate così l’italia potrebbe ricevere l’anticipo dei fondi Ue da 25 miliardi per la ricostruzione post pandemia. L’esecutivo ha dato il via libera anche al decreto legge che istituisce il Fondo complementare alper le infrastrutture da 30,6 miliardi, finanziato con l’ultimo scostamento di bilancio. Ieri i primi cinque Paesi della Ue ad inviare i loro Pnrr alla Commissione sono stati Germania, Grecia, Francia, Portogallo e Slovacchia. Ane arriveranno molti altri entro, compreso il plico da Roma. Complessivamente, da qui al 2032, il governo avrà a disposizione 248 miliardi, di cui ...

... se si considera che le cosiddette riforme strutturali sono le condizionalità in base alle quali saranno erogati i miliardi delai 27 paesi Ue. E l'Italia, maggiore beneficiaria dei ...E nell'occasione storica non c'è solo il, ma anche il ruolo che, dopo anni (e dopo Craxi e D'Alema), un premier italiano s'è conquistato a Bruxelles e più ancora a quello che è pronto ...