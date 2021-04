Il record della Sicilia: in un giorno vaccinate 31.385 persone (Di venerdì 30 aprile 2021) Covid, è già profumo di estate: in Sicilia spiagge aperte dal 16 maggio 30 aprile 2021 La proposta dei consiglieri all'assessore Sala: 'Un hub vaccinale al Conca d'Oro' 30 aprile 2021 Covid, segnali ... Leggi su palermotoday (Di venerdì 30 aprile 2021) Covid, è già profumo di estate: inspiagge aperte dal 16 maggio 30 aprile 2021 La proposta dei consiglieri all'assessore Sala: 'Un hub vaccinale al Conca d'Oro' 30 aprile 2021 Covid, segnali ...

QuiMediaset_it : Su #Canale5 edizione record del #MaurizioCostanzoShow che ha concluso la stagione dominando gli ascolti della secon… - LegaSalvini : ++ ?? LOMBARDIA RECORD: IERI HA FATTO IL 25% DI TUTTE LE VACCINAZIONI ITALIANE (A FRONTE DI UN PESO DEMOGRAFICO DEL… - ZZiliani : @FrancescoOrdine Invece Franco per l'obiettivo non proprio centrato della nascita della Superlega hai notizie dei t… - labo_franco : RT @Libero_official: Il #bollettino del 30 aprile: 13.446 contagiati, 15.621 guariti e 263 morti. Calano anche i ricoveri, altro record del… - infoitinterno : Il record della Sicilia: in un giorno vaccinate 31.385 persone -