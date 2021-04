Il ragazzo nella foto è il figlio di uno degli attori più famosi al mondo. Avete capito chi è? In pochi ci riescono (Di venerdì 30 aprile 2021) Ha un cognome famoso, e dal padre non ha ereditato solo quello ma anche l’innegabile bellezza, il ragazzo nella foto che vi proponiamo oggi viene dalla Francia ed è, almeno da noi, meno noto del papà, celebre attore che ha fatto innamorare centinaia di donne con il suo sguardo penetrante e il suo fascino. figlio d’arte Di chi parliamo? Lui si chiama Alain Fabien, e di cognome fa Delon, è infatti figlio minore del noto Alain Delon e dell’ex modella olandese Rosalie van Breemen. Alain-Fabien Delon è nato nel 1994 e grazie alla sua innegabile bellezza ereditata dal padre per diverso tempo ha lavorato nel mondo della moda ed ha sfilato per marchi prestigiosi come Dior e Gucci. Apparso in qualche pellicola, è fidanzato con la modella Capucine Anav che lo affianca in ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 30 aprile 2021) Ha un cognome famoso, e dal padre non ha ereditato solo quello ma anche l’innegabile bellezza, ilche vi proponiamo oggi viene dalla Francia ed è, almeno da noi, meno noto del papà, celebre attore che ha fatto innamorare centinaia di donne con il suo sguardo penetrante e il suo fascino.d’arte Di chi parliamo? Lui si chiama Alain Fabien, e di cognome fa Delon, è infattiminore del noto Alain Delon e dell’ex modella olandese Rosalie van Breemen. Alain-Fabien Delon è nato nel 1994 e grazie alla sua innegabile bellezza ereditata dal padre per diverso tempo ha lavorato neldella moda ed ha sfilato per marchi prestigiosi come Dior e Gucci. Apparso in qualche pellicola, è fidanzato con la modella Capucine Anav che lo affianca in ...

