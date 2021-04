Il PuntoZ: Tommaso Zorzi ha finalmente trovato l’amore, la confessione (Di venerdì 30 aprile 2021) Tommaso Zorzi durante il PuntoZ ha confermato di aver finalmente trovato l’amore. Vediamo insieme cosa ha confessato e di chi si tratta Il PuntoZ: Tommaso Zorzi ha confermato il flirt con Lorenzo CampiIeri è andata in onda un’altra puntata del PuntoZ, trai vari gossip non sono di certo mancati i colpi di scena. I fan di Tommaso Zorzi sono letteralmente rimasti a bocca aperta dopo la conferma del presentatore. Il vincitore del Gf Vip sembra aver finalmente trovato l’amore. Come ben ricorderete, in più di un’occasione, Tommaso ha confessato di avere parecchia sfortuna nella sfera sentimentale. In molti ... Leggi su formatonews (Di venerdì 30 aprile 2021)durante ilha confermato di aver. Vediamo insieme cosa ha confessato e di chi si tratta Ilha confermato il flirt con Lorenzo CampiIeri è andata in onda un’altra puntata del, trai vari gossip non sono di certo mancati i colpi di scena. I fan disono letteralmente rimasti a bocca aperta dopo la conferma del presentatore. Il vincitore del Gf Vip sembra aver. Come ben ricorderete, in più di un’occasione,ha confessato di avere parecchia sfortuna nella sfera sentimentale. In molti ...

