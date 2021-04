Il principe Harry pentito: errore clamoroso quell’intervista (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo l’esperto reale Duncan Larcombe, dopo i funerali del principe Filippo Harry sarebbe rientrato a Los Angeles “dispiaciuto e imbarazzato”. Il duca di Sussex avrebbe rilasciato l’intervista scandalo a Oprah Winfrey con la moglie, Meghan Markle, in modo impulsivo, in linea con il suo essere una “testa calda”. Ma ora proverebbe rimorso. Dispiaciuto e imbarazzato. Così si sentirebbe il principe Harry a distanza di un paio di mesi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo l’esperto reale Duncan Larcombe, dopo i funerali delFilipposarebbe rientrato a Los Angeles “dispiaciuto e imbarazzato”. Il duca di Sussex avrebbe rilasciato l’intervista scandalo a Oprah Winfrey con la moglie, Meghan Markle, in modo impulsivo, in linea con il suo essere una “testa calda”. Ma ora proverebbe rimorso. Dispiaciuto e imbarazzato. Così si sentirebbe ila distanza di un paio di mesi Articolo completo: dal blog SoloDonna

