Il Prefetto incontra i sindaci e le associazioni di categoria per tracciare le linee di controllo (Di sabato 1 maggio 2021) Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha presieduto ieri, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di effettuare, un esame congiunto delle problematiche riscontrate sul territorio della provincia di Salerno alla luce delle nuove disposizioni, dell'ingresso della regione nella zona gialla e della conseguente riapertura degli esercizi commerciali. L'incontro è servito anche per individuare linee di intervento efficaci e condivise. Hanno preso parte all'incontro, il vicepresidente della Provincia, i sindaci dei comuni di Salerno, Battipaglia, Cava De' Tirreni e Nocera Inferiore, i presidenti di Confcommercio e Confesercenti di Salerno e i vertici provinciali delle Forze di Polizia. Nel corso della riunione sono state affrontate le difficoltà rappresentate dai ...

