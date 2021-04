Il populismo rosa della Murgia a colpi di slogan Per la scrittrice se una donna accusa | l’uomo ha torto a prescindere

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 30 aprile 2021) Uno spettro si aggira per le TV: lo spettro del murgismo. Il murgismo è unbloggettaro che non ha bisogno di prove per giudicare perché costituisce una categoria kantiana a priori. Il murgismo è, una vulvocrazia suprematistapeggior specie, che sforna frasi fatte eun tanto al chilo, per gettare la cultura del sospetto. Infatti per lasarda c’è “un Grillo in ogni famiglia”. Frase gravissima e intemerata. Forse ci sarà nella sua, ma non è detto che sia un mostro come lei lo vuole dipingere. Michelanei media come le formiche nel miele e una volta annusato l’affare in termini di popolarità mediatica si è appiccicata peggio di una vongola ad uno scoglio. Il suo odio per i “maschi” è evidente e apodittico. Per lei ...