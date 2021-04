Il piano vaccini strappa il traguardo delle 500 mila dosi in un giorno, le prossime tappe: sotto i 60 anni somministrazioni senza prenotazione (Di venerdì 30 aprile 2021) «Quando avremo messo in sicurezza gli over 65, anche solo con una prima dose, a quel punto si può pensare di dare la possibilità alle aziende di vaccinare il proprio personale e superare il concetto di classe di età». È questa l’ipotesi avanzata dal generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, che è stato ospite il 29 aprile della trasmissione televisiva Porta a Porta. Un’ipotesi che potrebbe diventare realtà, ha aggiunto il generale, «verso la fine di maggio», anche tenuto conto del fatto che il prossimo mese dovrebbero arrivare complessivamente 17 milioni di dosi. «Avremo la possibilità di andare in maniera parallela e multipla», ha detto ancora Figliuolo, «e vaccinare le classi in età lavorativa in modo da ridare sicurezza anche dal punto di vista economico». Inoltre, una volta messi in sicurezza gli over 65, si potrà ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 aprile 2021) «Quando avremo messo in sicurezza gli over 65, anche solo con una prima dose, a quel punto si può pensare di dare la possibilità alle aziende di vaccinare il proprio personale e superare il concetto di classe di età». È questa l’ipotesi avanzata dal generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, che è stato ospite il 29 aprile della trasmissione televisiva Porta a Porta. Un’ipotesi che potrebbe diventare realtà, ha aggiunto il generale, «verso la fine di maggio», anche tenuto conto del fatto che il prossimo mese dovrebbero arrivare complessivamente 17 milioni di. «Avremo la possibilità di andare in maniera parallela e multipla», ha detto ancora Figliuolo, «e vaccinare le classi in età lavorativa in modo da ridare sicurezza anche dal punto di vista economico». Inoltre, una volta messi in sicurezza gli over 65, si potrà ...

