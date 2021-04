Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 aprile: Vittorio smaschera Marta! (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 aprile: Vittorio è determinato ad aggiustare le cose con Marta, ma… Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Vittorio e Marta sempre più distanti tra di loro. Mentre lui non riesce a perdonarle il tradimento (e a confessarle il proprio), lei sembra sempre più incline ad L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 30 aprile 2021) Il30è determinato ad aggiustare le cose con Marta, ma… Nelle ultime puntate de Ilabbiamo vistoe Marta sempre più distanti tra di loro. Mentre lui non riesce a perdonarle il tradimento (e a confessarle il proprio), lei sembra sempre più incline ad L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

rattanelcuore : Questo è il mio account Twitter preferito. Solo lyrics delle canzoni degli ABBA, non risponde ai commenti in nessun… - Dreamy_092 : RT @stefee_: - gelsomino20161 : @beuatysky @AnnaRDelorenzo La terra nn è solo fatta per ciò che ci permette di vivere. La terra è perfezione del cr… - AccademiaCrusca : 'Commedia Divina' prevede una nuova elaborazione scenica del poema dantesco sulla base delle tre drammaturgie che f… - mrccrmt : Werk Paradiso delle Signore slaaaay mama -