Il padre difende i ragazzi che hanno stuprato la figlia: "Sono bravi ragazzi, lei era ubriaca" (Di venerdì 30 aprile 2021) Succede a Campobello di Mazara stupro di gruppo verso una 18enne. I fatti risalgono alla notte tra il 6 e il 7 febbraio 2021. I carabinieri hanno arrestato i quattro responsabili lo scorso giovedì 29 aprile. Due di loro Sono in carcere, gli altri due agli arresti domiciliari. Un altro giovane sarebbe coinvolto: non avrebbe partecipato alla violenza, ma, secondo gli inquirenti, non sarebbe intervenuto per fermarla. Subito dopo che la ragazza ha denunciato la vicenda, il padre ha dato la sua versione dell'accaduto ai carabinieri. Non ha difeso la figlia ma i ragazzi, a suo giudizio "brave persone". Campobello di Mazara stupro di gruppo: la denuncia La ragazza ha denunciato lo stupro ai carabinieri il giorno dopo la vicenda. Si è presentata in caserma con il fratello e ha raccontato ...

