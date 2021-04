Il padre della ragazza di Campobello di Mazara accusa la figlia e difende gli accusati di stupro (Di venerdì 30 aprile 2021) “Questi sono dei bravi ragazzi, le ferite che mia figlia ha alle braccia sono dovute al fatto che i suoi amici tentavano di riportarla a casa, ma lei era ubriaca e faceva resistenza”: questo avrebbe detto il padre della ragazza che accusa di stupro quattro coetanei a Campobello di Mazara presentandosi in caserma con loro. La vicenda è riportata da Repubblica Palermo in un articolo di Salvo Palazzolo. La procura di Marsala ha fatto scattare quattro arresti: i cugini Eros e Francesco Biondo, 23 e 24 anni, sono in carcere; Giuseppe Titone e Dario Caltagirone, 20 e 21 anni, sono invece ai domiciliari. Per tutti, l’accusa è quella di violenza sessuale di gruppo aggravata. Un minorenne è indagato a piede libero. La ragazza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 aprile 2021) “Questi sono dei bravi ragazzi, le ferite che miaha alle braccia sono dovute al fatto che i suoi amici tentavano di riportarla a casa, ma lei era ubriaca e faceva resistenza”: questo avrebbe detto ilchediquattro coetanei adipresentandosi in caserma con loro. La vicenda è riportata da Repubblica Palermo in un articolo di Salvo Palazzolo. La procura di Marsala ha fatto scattare quattro arresti: i cugini Eros e Francesco Biondo, 23 e 24 anni, sono in carcere; Giuseppe Titone e Dario Caltagirone, 20 e 21 anni, sono invece ai domiciliari. Per tutti, l’è quella di violenza sessuale di gruppo aggravata. Un minorenne è indagato a piede libero. La...

