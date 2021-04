Il padre della ragazza di Campobello di Mazara accusa la figlia e difende gli accusati di stupro: “Sono bravi ragazzi” (Di venerdì 30 aprile 2021) “Questi Sono dei bravi ragazzi, le ferite che mia figlia ha alle braccia Sono dovute al fatto che i suoi amici tentavano di riportarla a casa, ma lei era ubriaca e faceva resistenza”: questo avrebbe detto il padre della ragazza che accusa di stupro quattro coetanei a Campobello di Mazara presentandosi in caserma con loro. La vicenda è riportata da Repubblica Palermo in un articolo di Salvo Palazzolo. Il padre della ragazza di Campobello di Mazara accusa la figlia e difende gli accusati di stupro La procura di Marsala ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 aprile 2021) “Questidei, le ferite che miaha alle bracciadovute al fatto che i suoi amici tentavano di riportarla a casa, ma lei era ubriaca e faceva resistenza”: questo avrebbe detto ilchediquattro coetanei adipresentandosi in caserma con loro. La vicenda è riportata da Repubblica Palermo in un articolo di Salvo Palazzolo. Ildidilagliti diLa procura di Marsala ...

