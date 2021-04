Il nuovo video di Checco Zalone che invita a vaccinarsi (con Helen Mirren) (Di venerdì 30 aprile 2021) L’attore italiano ha postato sui canali social un video pro vaccinazioni che vede la collaborazione di una co-protagonista d’eccezione, Helen Mirren. Zalone nel video clip si innamora della celebre attrice britannica naturalizzata statunitense vincitrice di un Premio Oscar e tre Premi Golden Globe proprio perché vaccinata. Una canzone divertente e brillante, suonata e cantata con lo stile che contraddistingue il comico italiano. Che, grazie alla comicità è riuscito a mandare un messaggio importante sulla responsabilità civile di vaccinarsi, fondamentale per la sicurezza di tutti. L'articolo proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 aprile 2021) L’attore italiano ha postato sui canali social unpro vaccinazioni che vede la collaborazione di una co-protagonista d’eccezione,nelclip si innamora della celebre attrice britannica naturalizzata statunitense vincitrice di un Premio Oscar e tre Premi Golden Globe proprio perché vaccinata. Una canzone divertente e brillante, suonata e cantata con lo stile che contraddistingue il comico italiano. Che, grazie alla comicità è riuscito a mandare un messaggio importante sulla responsabilità civile di, fondamentale per la sicurezza di tutti. L'articolo proviene da Linkiesta.it.

