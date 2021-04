Il Ministro Speranza smentisce se stesso: Calabria in arancione con numeri da giallo, Campania rimane nella stessa fascia (Di venerdì 30 aprile 2021) Le ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza smentiscono lo stesso esponente di sinistra. È stato lui a fissare i criteri per attribuire le fasce di restrizioni. È è sempre lui ad andare contro le sue stesse regole! Da Lunedì 3 maggio la Campania rimane in giallo, la Calabria è in arancione. La Valle d’Aosta torna in zona rossa, a causa dell’incidenza dei nuovi casi settimanali che supera i 250 ogni 100.000 abitanti. Cambia colore la Sardegna che torna in zona arancione dopo il rosso. Rimangono in giallo tutte le Regioni che erano in zona gialla, compresa la Campania dove la situazione è peggiorata. La Campania ha l’indice Rt a 1.08 ma Speranza lascia i ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 aprile 2021) Le ordinanze deldella Salute Robertosmentiscono loesponente di sinistra. È stato lui a fissare i criteri per attribuire le fasce di restrizioni. È è sempre lui ad andare contro le sue stesse regole! Da Lunedì 3 maggio lain, laè in. La Valle d’Aosta torna in zona rossa, a causa dell’incidenza dei nuovi casi settimanali che supera i 250 ogni 100.000 abitanti. Cambia colore la Sardegna che torna in zonadopo il rosso. Rimangono intutte le Regioni che erano in zona gialla, compresa ladove la situazione è peggiorata. Laha l’indice Rt a 1.08 malascia i ...

MolinariRik : Non siamo nel Governo per sfiduciare un ministro del governo stesso. Per noi la questione non e’ su Speranza, ma ch… - ricpuglisi : Mi state dicendo che il filo-egemonico Speranza è ancora ministro? - matteosalvinimi : Abbiamo annunciato in Senato la presentazione di un disegno di Legge per una commissione di inchiesta sul PIANO PAN… - AnsaSicilia : Covid: ordinanza ministro, Sicilia resta in zona arancione. Speranza la firmerà in giornata, entrerà in vigore dal… - kunta61 : @deninogreco Certamente ma non mi piace che la narrazione corrente attribuisca tutto quello che non va al ministro Speranza -