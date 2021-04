Il governo della transizione ecologica mette la rivoluzione verde in secondo piano (Di venerdì 30 aprile 2021) Tra le più grandi novità del governo Draghi al momento del suo insediamento nel febbraio scorso si era imposta quella del neo-ministero della transizione ecologica, che avrebbe dovuto portare a una vera rivoluzione green per l’Italia. In realtà già nel discorso d’insediamento del ministro Roberto Cingolani diverse aspettative erano andate deluse, perché le sue parole erano sembrate troppo sconnesse dal presente, rivolte a un futuro lontanissimo senza che si facesse riferimento a quello più prossimo. A questo si aggiunge ora il piano nazionale di ripresa e resilienza con cui ottenere i fondi europei per la ripresa, dove l’ecologia è sì centrale come da paletti di Bruxelles – con 70 miliardi di euro – ma non c’è traccia di quella svolta concreta che proprio dal Recovery Fund avrebbe ... Leggi su wired (Di venerdì 30 aprile 2021) Tra le più grandi novità delDraghi al momento del suo insediamento nel febbraio scorso si era imposta quella del neo-ministero, che avrebbe dovuto portare a una veragreen per l’Italia. In realtà già nel discorso d’insediamento del ministro Roberto Cingolani diverse aspettative erano andate deluse, perché le sue parole erano sembrate troppo sconnesse dal presente, rivolte a un futuro lontanissimo senza che si facesse riferimento a quello più prossimo. A questo si aggiunge ora ilnazionale di ripresa e resilienza con cui ottenere i fondi europei per la ripresa, dove l’ecologia è sì centrale come da paletti di Bruxelles – con 70 miliardi di euro – ma non c’è traccia di quella svolta concreta che proprio dal Recovery Fund avrebbe ...

Advertising

matteorenzi : Mezzo milione di vaccini ieri. C’è la svolta, ci siamo. Grazie al Generale Figliuolo, alla protezione civile di Cur… - borghi_claudio : Intanto vedo che per eliminare i componenti della Lega al governo si tentano le solite tattiche. Sempre quelle. Sem… - davidefaraone : Oggi è il giorno della consacrazione della bontà dell’operazione Draghi per cui avevamo aperto una crisi di governo… - italianfangirl_ : RT @SHIBALOVERR: Dante Fottuto Alighieri nel 1200 diceva di dividere governo dello stato dal governo della chiesa e qua stiamo ancora a chi… - MKISKOV : RT @davidefaraone: Oggi è il giorno della consacrazione della bontà dell’operazione Draghi per cui avevamo aperto una crisi di governo da a… -