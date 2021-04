Il gioielliere che ha sparato ai rapinatori: "Dovevo farlo: o io o loro. Ho difeso la famiglia" (Di venerdì 30 aprile 2021) “Mi dispiace che sia successo, ma o io o loro: ho difeso la mia famiglia”. Così, il giorno dopo avere impedito di rapinare la sua gioielleria uccidendo due banditi e ferendone un terzo, parla all’Ansa Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour. Il 66enne, indagato dalla Procura di Asti per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa, si dice “scosso e straziato”, ma rimane convinto “di aver fatto quanto necessario per salvare la sua vita e quella dei suoi familiari”, come riferisce il legale che lo assiste, l’avvocato Stefano Campanello. La perizia balistica e l’autopsia sui corpi delle due vittime, il 44enne Andrea Spinelli e il 58enne Giuseppe Mazzarino, entrambi con precedenti, faranno luce su quello che mercoledì sera è accaduto nel negozio di via Garibaldi che sei anni fa era già stato rapinato. È in ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) “Mi dispiace che sia successo, ma o io o: hola mia”. Così, il giorno dopo avere impedito di rapinare la sua gioielleria uccidendo due banditi e ferendone un terzo, parla all’Ansa Mario Roggero, ildi Grinzane Cavour. Il 66enne, indagato dalla Procura di Asti per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa, si dice “scosso e straziato”, ma rimane convinto “di aver fatto quanto necessario per salvare la sua vita e quella dei suoi familiari”, come riferisce il legale che lo assiste, l’avvocato Stefano Campanello. La perizia balistica e l’autopsia sui corpi delle due vittime, il 44enne Andrea Spinelli e il 58enne Giuseppe Mazzarino, entrambi con precedenti, faranno luce su quello che mercoledì sera è accaduto nel negozio di via Garibaldi che sei anni fa era già stato rapinato. È in ...

Giorgiolaporta : Lui è #MarioRoggero il #gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori. Non solo gli esprimo la mia vicinanza umana per l'a… - DSantanche : Non cominciamo, eh. Giù le mani da #MarioRoggero, il #gioielliere di #Cuneo che ha solo difeso la sua famiglia e la… - NicolaPorro : Bellissima lettera al gioielliere del Cuneese che ha sparato a due rapinatori: “Mio padre reagì e uccise. Perciò so… - gselvaggia : RT @NicolaPorro: Bellissima lettera al gioielliere del Cuneese che ha sparato a due rapinatori: “Mio padre reagì e uccise. Perciò so già ch… - Mario84583849 : RT @DSantanche: Non cominciamo, eh. Giù le mani da #MarioRoggero, il #gioielliere di #Cuneo che ha solo difeso la sua famiglia e la sua pro… -