Il gioco che sfotte chi ostacola il ddl Zan (Di venerdì 30 aprile 2021) La discussione del testo del disegno di legge contro l'omotransfobia, la misoginia e l'abilismo è stato finalmente calendarizzato dalla Commissione Giustizia a Palazzo Madama. La prossima settimana partirà la discussione che, poi, porterà il testo (già approvato alla Camera lo scorso novembre, in prima lettura) per la votazione finale al Senato. Il Centrodestra ha già annunciato barricate dopo aver ostacolato il cammino del provvedimento a livello parlamentare. Ed è proprio per questo che sui social è diventato virale il gioco Ddl Zan per sfottere tutti gli oppositori di questa legge. Si tratta della creazione di "banali e paradossali scuse" che potrebbero inventare le persone che non sono d'accordo con l'approvazione di questa legge. Insomma, un modo molto semplice per strappare una risata.

