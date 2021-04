Il Garante della privacy dice che con il pass vaccinale sono a rischio i dati sensibili (Di venerdì 30 aprile 2021) Il provvedimento del governo che istituisce il pass vaccinale non è chiaro e non tutela la privacy dei cittadini, e per questo va modificato. Lo dice Pasquale Stanzione, presidente dell’Authority per la protezione dei dati personali, alla Stampa. «La norma non circoscrive sufficientemente l’ambito di utilizzo dei pass, con il rischio di interpretazioni, magari in buona fede, che però abbiano l’effetto di estenderne indebitamente il perimetro», spiega. «Non vi è una chiara definizione dei protagonisti del trattamento (titolare e responsabile in particolare) necessaria invece, a tacer d’altro, per l’esercizio, da parte degli interessati, dei diritti loro riconosciuti dalla disciplina privacy. Inoltre, la previsione di due modelli diversi di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 aprile 2021) Il provvedimento del governo che istituisce ilnon è chiaro e non tutela ladei cittadini, e per questo va modificato. LoPasquale Stanzione, presidente dell’Authority per la protezione deipersonali, alla Stampa. «La norma non circoscrive sufficientemente l’ambito di utilizzo dei, con ildi interpretazioni, magari in buona fede, che però abbiano l’effetto di estenderne indebitamente il perimetro», spiega. «Non vi è una chiara definizione dei protagonisti del trattamento (titolare e responsabile in particolare) necessaria invece, a tacer d’altro, per l’esercizio, da parte degli interessati, dei diritti loro riconosciuti dalla disciplina. Inoltre, la previsione di due modelli diversi di ...

