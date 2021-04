Il Fatto Quotidiano sui vaccini come Internet Explorer

(Di venerdì 30 aprile 2021) Alla prima pagina dell’edizione cartacea deldi oggi non si può certo attribuire il tempismo: «Figliuolo smentito:al ralenty. I dati: quota 500 mila lontana, indietro sulla fascia 60-79». Ilsottolineail generale Figliuolo avesse promesso mezzo milione dientro metà aprile ma «martedì erano 376 mila». Peccato solo che proprio nella giornata di ieri sia stata raggiunta quota 500 milasomministrati alla popolazione italiana. Ok, non era metà aprile ma fine mese, però questo titoloin prima pagina oggi è decisamente fuori tempo. Un po’, che ci ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fatto Quotidiano

Il Fatto Quotidiano

Moto3 Gabriel Rodrigo hasegnare il miglior tempo in Fp2 di Moto3. Il pilota argentino con la sua Honda ha fermato il cronometro a 1'45"651. Seconda la Ktm di Nicolò Antonelli, primo in ...Un elemento particolarmente preoccupante, quest'ultimo, soprattutto alla luce delche di solito non si ha piacere ad esternare questa condizione e, spesso, chi ne soffre non ne ha la massima ...Nei verbali di Amara c’è pure il racconto di una loggia: inchiesta dei pm di Perugia per associazione segreta. Dossier divulgati, Csm sospende funzionaria indagata Nessuna regione italiana presenta un ...Cure palliative, testamento biologico, interruzione delle terapie, DAT, eutanasia. Le informazioni ufficiali sui diritti dei cittadini, nella fase della malattia e del fine vita, sono ancora poco diff ...