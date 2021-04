Il doppio ex Nocerino | «Auguro la Champions al Milan e la salvezza al Benevento»

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ilex Antonioha parlato della sfida traAntoniopresenta così il match traai canali ufficiali rossoneri. Ecco le dichiarazioni del centrocampista,ex della sfida. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24– «L’idea del delè quella di crescere com’è cresciuta in questi anni. Il ricordo che ho è positivo perché li ho conosciuto persone dove sono stato umanamente benissimo, sento ancora alcuni calciatori ed il direttore sportivo ed inoltre ho avuto un grande rapporto con il presidente. Sono una società seria, il presidente è molto competente ed umano, cosa che non è facile trovare in questi ambienti e quindi non ...

Advertising

sportli26181512 : Nocerino su Inzaghi: 'E' una persona fantastica. Domani avrebbe meritato gli applausi di un San Siro pieno': Interv… - ottopagine : Il doppio ex Nocerino: 'Il Benevento merita la salvezza' #Benevento - sportli26181512 : Nocerino a Dazn: 'Milan e Benevento meritano di raggiungere i loro obbiettivi. Ibrahimovic fa la differenza anche a… -

Ultime Notizie dalla rete : doppio Nocerino

Ottopagine

Benevento . Tra i doppi ex di Milan - Benevento c'è Antonioche, intervistato da Dazn, si è espresso così in vista del match tra le due compagini in programma domani a San Siro: 'L'idea del Benevento era quella di crescere. Ho un ricordo positivo ...I giudici " presidente, Cesare Bonamartini " dovevano pronunciarsi su unricorso. Quello del pm Erica Battaglia e dell'aggiunto Carlo, che dopo il rigetto del gip avevano chiesto di ...Intervenuto ai microfoni di Dazn Antonio Nocerino, doppio ex di Milan e Benevento, ha parlato di Inzaghi. Queste le sue parole: "Sarebbe stato bello un Milan-Benevento con il ...Il doppio ex Antonio Nocerino ha parlato della sfida tra Milan e Benevento Antonio Nocerino presenta così il match tra Milan e Benevento ai canali ufficiali rossoneri. Ecco le dichiarazioni del centro ...