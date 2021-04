Il Decreto non impedirà alle grandi navi di attraversare Venezia (Di venerdì 30 aprile 2021) Giovedì 29 aprile è stata approvata in prima lettura al Senato il la legge di conversione del Decreto legge che riguarda anche le grandi navi che attraverso la Laguna di Venezia. con 160 voti a favore, nessuno contrario e 26 astenuti. Il Decreto all’esame dell’aula, eterogeneo nonostante la sua brevità, conteneva anche norme urgenti sulla continuità territoriale verso le isole, ed ha ottenuto 160 voti a favore, nessuno contro. 26 sono stati gli astenuti. Il testo passerà ora all’esame della Camera, ma l’attuale stesura, all’opposto di quanto ha sostenuto il ministro Franceschini, intervistato dal New York Times, non impedisce affatto alle grandi navi di navigare nel canale della Giudecca e nel bacino di S Marco. L’art. 3, infatti, si ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Giovedì 29 aprile è stata approvata in prima lettura al Senato il la legge di conversione dellegge che riguarda anche leche attraverso la Laguna di. con 160 voti a favore, nessuno contrario e 26 astenuti. Ilall’esame dell’aula, eterogeneo nonostante la sua brevità, conteneva anche norme urgenti sulla continuità territoriale verso le isole, ed ha ottenuto 160 voti a favore, nessuno contro. 26 sono stati gli astenuti. Il testo passerà ora all’esame della Camera, ma l’attuale stesura, all’opposto di quanto ha sostenuto il ministro Franceschini, intervistato dal New York Times, non impedisce affattodigare nel canale della Giudecca e nel bacino di S Marco. L’art. 3, infatti, si ...

