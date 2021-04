Il Cinema Anteo di Milano lancia “il biglietto sospeso”: ecco come e dove farlo (non solo a Milano) (Di venerdì 30 aprile 2021) Le sale del circuito Anteo lanciano il progetto “Il biglietto sospeso”. Proprio come con il caffé, possiamo lasciare un biglietto a uno spettatore, a 4, 50 euri. ecco come fare: è semplicissimo e facilissimo. Perché il Cinema è un piacere, se non è condiviso che piacere è… Proprio come un caffé… E infatti sulla “i”, nell’immagine simbolo qui sopra, non c’è il puntino, ma l’onda fumante simbolo di una bollente e desiderabilissima “tazzurella”… L’Anteo di Milano lancia il biglietto sospeso. Proprio come il caffé sospeso, appunto. come per il caffè, chiunque lo ... Leggi su amica (Di venerdì 30 aprile 2021) Le sale del circuitono il progetto “Il”. Propriocon il caffé, possiamo lasciare una uno spettatore, a 4, 50 euri.fare: è semplicissimo e facilissimo. Perché ilè un piacere, se non è condiviso che piacere è… Proprioun caffé… E infatti sulla “i”, nell’immagine simbolo qui sopra, non c’è il puntino, ma l’onda fumante simbolo di una bollente e desiderabilissima “tazzurella”… L’diil. Proprioil caffé, appunto.per il caffè, chiunque lo ...

ANTEO - Lancia l'iniziativa "Il Biglietto Sospeso" L'iniziativa è in vigore in tutte le sale Anteo, a partire da sabato 1 maggio per le sale di Milano (Anteo Palazzo del Cinema, CityLife Anteo) e da mercoledì 5 maggio per le sale di Cremona

Al cinema la poesia di D'Annunzio e Franco Arminio ... già fuori concorso alla 38/ma edizione del Torino Film Festival, approda in sala all'Anteo di Milano, mentre per IL CATTIVO POETA arriva il trailer mentre il film sarà al cinema dal 20 maggio ...

