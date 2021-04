Il celebre croccante ritirato | fuori legge | un grosso rischio | ecco il prodotto da evitare

(Di venerdì 30 aprile 2021) Scatta il richiamo, diffuso ovviamente dal ministero della Salute italiano, che va a colpire moltissimi lotti di croccanti Sesacrock e Cerealcrock sesamo a marchio iSiciliami. Lo stop alè dovuto alla presenza di semi di sesamo con "un contenuto di ossido di etilene superiore ai limiti di". Come riporta ilfattoalimentare.it, i prodotti interessati dal richiamo sono: -di sesamo Sesacrock, in confezioni da 125 grammi con i numeri di lotto 275K81, 290K81, 322K81, 329K81, 338K81, 007K91, 029K91, 050K91, 075K91 e 099K91, e i termini minimi di conservazione (Tmc) 31/03/2021, 15/04/2021, 16/05/2021, 23/05/2021, 02/06/2021, 06/07/2021, 28/07/2021, 18/08/2021, 15/09/2021 e 08/10/2021. -Cerealcrock sesamo, in confezioni da 40 grammi con i numeri di lotto 308N81, 323N81, 338N81, 342N81, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : celebre croccante

RicettaSprint

Un'intrigante torta ispirata alla musa che ilscultore Antonio Canova, nei primi anni dell'800, raffigurò come una Venere vincitrice. Si ... Giancarlo Bruno, ha optato per una basedi ...... gli stecchi Rocher e Raffaello e il ghiacciolo Estathé Copertura di cioccolatoe ... L'azienda Ferrero alla conquista del mercato dei gelati Non è la prima volta che laazienda, ...Un’intrigante torta ispirata alla musa che il celebre scultore Antonio Canova ... Per realizzarla, il maître patîssier di casa, Giancarlo Bruno, ha optato per una base croccante di cioccolato al latte ...Torino - Ambrogio ho un leggero languorino recitava la celebre pubblicità anni '90 dei Ferrero Rocher e il provvido autista Ambrogio con un solo tocco della mano faceva spuntare da una lussuosa limous ...