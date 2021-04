Il camioncino svolta e lo scooter si schianta contro la fiancata | centauro 37enne all' ospedale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : camioncino svolta

corriereadriatico.it

Indice Rt in salita e ancora troppe terapie intensive, ma le Marche restano in zona gialla Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale il, condotto da un 49enne di Vibo Valentia, e lo ...... sono una vera e propriaper i consumatori che desiderano fare acquisti online. I vantaggi ... i professionisti del settore hanno a disposizione un praticoche viene fornito a tutte le ...PESARO - Incidente questa mattina in strada delle Marche, il tratto della Statale 16 Adriatica a Sottomonte, che ha coinvolto uno scooter ed un camionicno: centauro 37enne all'ospedale ...Il ministro Mims (ex Trasporti) Enrico Giovannini ha firmato il Decreto che fornisce alla vice-ministra Teresa Bellanova le deleghe sull’autotrasporto e l’intermodalità. Deleghe anche per Morelli e Ca ...