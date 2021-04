Il bollettino in Liguria | 276 nuovi casi su 4 162 tamponi Ricoveri sempre in calo -11 Toti | “La provincia della Spezia si avvicina a dati da zona bianca”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Filippo Ansaldi di Alisa: “La pressione sugli ospedali è tornata sotto la soglia”. La regione resta prima d'Italia per dosi somministrate sul consegnato. Bassetti: “Il modello ligure è stato preso d’esempio a livello nazionale”

Leggi anche Coronavirus in, i numeri del contagio e delle vaccinazioniSono 276 i contagi da coronavirus inoggi, 30 aprile, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 11 morti che portano il totale a 4.183 dall'inizio dell'epidemia di covid - 19. Gli attuali ...Dagli ultimi tamponi processati (4.162 con test molecolare + 2.632 con test antigenico rapido) sono risultati oggi 276 i nuovi positivi covid in ...(Adnkronos) - Sono 276 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 30 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ...